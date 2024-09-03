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TRT Haber 03.09.2024 15:08

4 il ve 2 ilçede mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos gün sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali, 30 Kasım tarihine kadar uzatıldı.

4 il ve 2 ilçede mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 il ve 2 ilçede mücbir sebep halinin uzatıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, "6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizin çalışma hayatını ve ekonomisini güçlendirmek için işverenlerimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi ve devam etti:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31.08.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30.11.2024 tarihine kadar uzatıldı."

Bakan Işıkhan, devlet-millet el ele asrın birlikteliğini göstererek tüm kurumlar ve imkanlarla çalışmaların yürütüldüğünün altını çizdi.

 

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