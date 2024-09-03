4 il ve 2 ilçede mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 il ve 2 ilçede mücbir sebep halinin uzatıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, "6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizin çalışma hayatını ve ekonomisini güçlendirmek için işverenlerimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi ve devam etti:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31.08.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30.11.2024 tarihine kadar uzatıldı."

Bakan Işıkhan, devlet-millet el ele asrın birlikteliğini göstererek tüm kurumlar ve imkanlarla çalışmaların yürütüldüğünün altını çizdi.