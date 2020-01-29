AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Ortada iki taraf yok, müzakere yok, işgal ve saldırganlık şeması var. ABD'nin planı ölü doğmuştur, barışa hizmet etmesi mümkün değil. Müzakerenin başlaması için İsrail'in işgal politikasının sona ermesi lazım.

Barıştan bahsedilecekse İsrail ve Filistin iki taraf olmalıdır. Kudüs konusundaki hassasiyetimizin en temel hassasiyet olduğunun altını çiziyoruz. Filistinli kardeşlerimizin desteklemediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. Bu planda çaba yok. Filistin'in olmadığı bir plana destek vermek demek Filistinlilerin köleleştirilmesine destek vermek demektir.