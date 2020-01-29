İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesindeki son duruma dair açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim.

[Deprem Bölgesinde Son Durum] İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim. pic.twitter.com/oD784f7Ang — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2020

"Bankalar gece 12.00'a kadar açık"

Tüm güvenlik görevlilerimize, kolluk kuvvetlerimize asayişi temin ettikleri, vatandaşımızın el birliği içinde asayişin oluşmasında katkısı olduğu için teşekkür ederim. Hem yıkılan binalar, hem bizim yıktıklarımızla ilgili ödemeler başlayacak demiştik. Dün itibariyle ödemeleri başlattık, bankalar gece 12’ye kadar açık.

Yarıyıl tatili uzatıldı

Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak.

[Deprem Bölgesinde Son Durum] İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. pic.twitter.com/i6lwrquGd2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2020

Yardım miktarını açıkladı

AFAD'a 72 milyon TL, Kızılay'a 27,5 milyon TL bağış yapıldı.

Dün anons ettim bir kez daha söylemek istiyorum. Isıtıcı, gıda kolisi ve battaniyenin dışında, özellikle belki mont olabilir, kaşkol gibi… Onun dışında vatandaşımızdan veya ilgili kuruluşlardan bir talebimizin olmadığını ifade etmek istiyorum.

Ben vatandaşımızın hassasiyetini anlıyorum. Yaş sebze ve meyve geliyor ama yaş sebze ve meyveyi alabilmek ve tüketebilmek konusunda sıkıntımız zaman açısından var. Tüplü ısıtıcı konusunda sıkıntı vardı. Dün akşam iki depodan 10 bin ısıtıcıyı yola çıkardık bugün öğleden sonra elimizde olacak.