Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karar için, "Terörle mücadele adına ibretliktir" ifadesini kullanan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz.



Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK’yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır."