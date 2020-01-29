Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında hızla yayılıyor.

Çin genelinde 132 kişinin ölümüne yol açan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Koronavirüs hakkında şimdiye kadar neler biliyoruz?

Yetkililer, 29 Ocak itibarıyla Çin'deki ölü sayısının 132'ye yükseldiğini, ölenlerinin 100'ünün Hubei eyaletinde bulunduğunu açıkladı.

Resmi rakamlara göre Çin'de enfekte olan kişi sayısı 5 bin 997. 9 bin 239 da şüpheli vaka bulunuyor.

Tayland'da 14, Tayvan'da 8, Singapur ve Malezya'da 7, Japonya'da 6, Avustralya ve ABD'de 5, Güney Kore, Fransa ve Almanya'da 5, Kanada'da 3, Vietnam'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri, Nepal, Komboçya ve Sri Lanka'da 1 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Çin dışında ölüm bildirilmedi.

Dünya genelinde alarm verildi

ABD Çin geneline seyahat uyarısı yaptı, Kanada ise Hubei eyaletine seyahat edecek kişileri uyardı. Facebook çalışanları için Çin seyahatlerini durduran ilk büyük ABD şirketi oldu.

Fransa, İtalya, Japonya, Avustralya, Fas, Güney Kore ve ABD gibi ülkeler Vuhan'dan vatandaşları tahliye etmek için çalışıyorlar.

İngiltere Havayolları, Pekin ve Şanghay'a doğrudan uçuşları durdurdu. Moğolistan virüs nedeniyle Çin sınır kapısını araçlar için kapattı. Kazakistan Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirdi.

"En kısa zamanda vatandaşlarımızı alacağız"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen de TRT Haber'e telefonla bağlanarak merak edilenleri yanıtladı.

Kendilerine kayıtlı 6 bin Türk vatandaşının Çin'de yaşadığını, Vuhan kentinde ise yaklaşık 100 vatandaşın olduğunu belirten Önen, şunları söyledi:

"Çin tatili dolayısıyla daha önceden çok vatandaşımızın Çin dışına çıktığını öğrendik. 32 vatandaşımız ve ailesi Türkiye'ye dönecek. Çok sevindirici esasında, daha fazla rakam olabilirdi.

İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızı alacağız. Biz vatandaşlarımızın hem güvenliğini düşünerek hem de bize yansıyan şu ana kadar sevindirici bir haber olarak söyleyeyim, herhangi bir vatandaşımıza virüs bulaşmadığını biliyoruz.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen: En kısa zamanda vatandaşlarımızı ülkeden tahliye edeceğiz.https://t.co/yoqMTWo1HH pic.twitter.com/XFXQuEedzq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2020

Sağlık Bakanlığından zaten uzman bir ekip olacak uçakta. Hem onlar uçağa alınırken hem Türkiye'ye geldikleri zaman belli karantina koşulları elbette uygulanacak."

Dışişleri Bakanlığı çalışma başlattı

Dışişleri Bakanlığı ise, Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının gerekli tüm hazırlıkları yaptığını belirten Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarıyla da yakın temas yürütüyor.

Bakanlık ve Pekin Büyükelçiliği, eyaletteki vatandaşlarla düzenli temasta. Vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor.

Bakanlık ayrıca, Çin’e yönelik seyahat uyarısında bulunarak, vatandaşların zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri, Çin’de bulunanların ise başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları, sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri tavsiyesinde bulundu.