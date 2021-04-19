Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık ediyor. Toplantı, AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.15'te başladı.

Meclis çalışmaları toplantının gündemindeki başlıklardan biri olacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda koronavirüs ile mücadele de görüşülecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.