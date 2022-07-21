AK Parti İstanbul için özel bir program başlatıyor. "Yüz Yüze 100 Gün" adlı proje ile parti yetkilileri, İstanbullular ile buluşacak, 20 yılda yapılanları anlatacak.

Ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa her konuda sorular yanıtlanacak. Program Sultanbeyli, Bahçelievler ve Güngören'den başlayacak. 100 günün sonunda da tüm çalışmaları kapsayan bir rapor hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti yönetimine sunulacak. 2023 seçimleri için İstanbul'da uygulanacak stratejilerin yol haritası ortaya çıkarılacak.

"İstanbul olarak en iyi desteği vereceğiz"

Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, "Yüz Yüze Gönül Gönüle" temasıyla güçlü bir etkileşim hedeflenen programla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaz boyunca 100 gün aralıksız devam edecek etkinliklerin gün gün itinayla planlandığını söyledi.

Gönüllere sefer etme kararı aldıklarını belirten Kabaktepe, "2023'te AK Parti'mizin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da en güzel sonucu alması için İstanbul olarak en iyi desteği vereceğiz. Türkiye'nin yükselişine 2023'te de katkı sunabilmek, İstanbul'un hak ettiği konum ve hizmetleri kazanabilmesi için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Program kapsamında İstanbul'un dört bir yanında vatandaşların sorunlarının ve önerilerinin dinleneceğini dile getiren Kabaktepe, AK Parti'nin 20 yıldır bunu bir gelenek haline getirdiğini söyledi.

Kabaktepe, İstanbul'un partileri için özel bir yere sahip olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu 100 gün içerisinde 20 yıldır yaptığımız hizmetleri hem İstanbul ile ilgili hem Türkiye'mizle ilgili hem dış politikayla hem iç politikayla hem ekonomide hem sağlıkta ve tüm alanlarda yapılmış işlemler ve hizmetleri vatandaşlarımızla paylaşırken daha da önemlisi İstanbul'u dinleyeceğimiz, İstanbul'un sesine kulak vereceğimiz, İstanbul'daki hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın Türkiye'nin geleceğine dair, İstanbul'un geleceğine dair umutlarını, beklentilerini, sorunlarını, paylaşımlarını hep birlikte dinleyeceğimiz bir 'Yüz Yüze 100 Gün' konseptli bir çalışmayı inşallah gerçekleştireceğiz."

"Vatandaşlarımız soracak, biz onlarla bir iletişim içerisine gireceğiz"

Kabaktepe, bu programlara bakanlar, milletvekilleri ile belediye başkanların yanı sıra il ve ilçe yöneticilerin katılacağını vurguladı.

Programlar kapsamında birçok sorunun da ele alınacağına değinen Kabaktepe şunları kaydetti:

"Ekonomiyi de konuşacağız. Vatandaşlarımız soracak, biz onlarla bir iletişim, bir etkileşim içerisine gireceğiz. Gıda krizini de konuşacağız. Enerjiyi de enerji krizini de konuşacağız. İstihdamı da dış politikayı da kültürü de eğitimi de sporu da sanatı da konuşacağız. Bizim planladığımız çerçevelerin dışında temas ettiğimiz tüm İstanbullu kardeşlerimizin, tüm kesimlerin önceliği olan ve onların konuştuğu konular üzerinden değerlendirmelerimizi karşılıklı konular üzerinden paylaşacağız. İstanbul söylesin biz dinleyelim diyoruz."