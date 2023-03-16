Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
[Fotograf: AA]
AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık kararı oy birliğiyle alındı. Karar önümüzdeki hafta Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilecek." dedi.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Son Haberler
- 13:15
- 13:10
- 12:52
- 13:19
- 12:49
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz