Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladığı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Çömert Tokayev ile görüştü.
Etiketler: Kazakistan Recep Tayyip Erdoğan
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