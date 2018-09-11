AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Tabanın sesine daha fazla kulak vereceğiz

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gençlik Parkı Başkent Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi 18. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

AK Parti'nin Mart 2019'daki yerel seçime hazırlandığını, 24 Haziran milletvekili seçimlerinin sonuçlarının verdiği bazı mesajlar olduğunu belirten Şahin, "Masaya yatırdık, inceledik, irdeledik, tespitlerimizi yaptık. Bu tespitlerimizden yola çıkarak, Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlere çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Şahin, "Bu yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı konusunda olsun, meclis üyeliği adaylığı konusu olsun tabanımızın sesine daha fazla kulak vereceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"İdlib'te bir insani dramın arefesindeyiz"

Fatih Şahin, Suriye'de, Mısır'da kan ve gözyaşının durmadığına işaret ederek, İdlib'deki gelişmeleri takip ettiklerini belirtti. "İdlib'de bir insani dramın arefesindeyiz." diyen Şahin, Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki ve gönül coğrafyasındaki hiçbir drama bugüne kadar seyirci kalmadıklarını anlattı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sınırlarının tehdit altında olması demek, Türkiye'nin tehdit altında olması demektir. Türkiye'nin tehdit altında olması demek, Avrupa'nın tehdit altında olması demektir. Bütün Avrupa ve dünya kamuoyunun dikkatinin İdlib'de yoğunlaşmasını arzu ediyoruz. Oradaki gelişmelere kayıtsız kalmayacağımızı da buradan bir kez daha ifade ediyoruz."

Suriye'den gelen 4 milyona yakın muhaciri de Türkiye'de misafir ettiklerini dile getiren Şahin, yeni göç dalgalarının oluşmasına izin vermemek adına, askeri ve insani tedbirleri alacaklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA