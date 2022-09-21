AK Parti eski milletvekili Tanrıverdi'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı
22, 23 ve 24. dönem AK Parti Manisa Milletvekili ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi'nin eşi Fatma Tanrıverdi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
22, 23 ve 24. dönem AK Parti Manisa Milletvekili ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi'nin eşi, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi'nin annesi Fatma Tanrıverdi hayatını kaybetti.
Tanrıverdi’nin cenaze namazı Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılındı.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Erkan Kandemir ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin katıldı.
Hüseyin Tanrıverdi iki oğluyla birlikte cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Fatma Tanrıverdi'nin cenazesi, Keçiören'deki Bağlum Mezarlığı'na defnedildi.
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