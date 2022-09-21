Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta bir araya geldiği Fin mevkidaşı Pekka Haavisto ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi binasında Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüşmemizde Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık" ifadesini kullandı.
Finlandiya Dışişleri Bakanıyla görüşmemizde Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Ukrayna‘daki gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 21, 2022
Discussed Finland's NATO membership and recent developments in Ukraine w/ Foreign Minister @Haavisto of Finland on the sidelines of #UNGA77. ???????????????? pic.twitter.com/pfG9jd0Hg5
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya NATO
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