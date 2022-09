Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi binasında Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüşmemizde Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık" ifadesini kullandı.

Discussed Finland's NATO membership and recent developments in Ukraine w/ Foreign Minister @Haavisto of Finland on the sidelines of #UNGA77. ???????????????? pic.twitter.com/pfG9jd0Hg5