Anayasa değişikliği için siyasi partiler yeni randevuya hazırlanıyor. AK Parti, teklifin 400'ün üzerinde oyla referandumsuz kabul edilmesi amacıyla yeni yılın ilk günlerinde muhalefetin desteğini arayacak.

İlk tur görüşme, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin hazırlanma aşamasında yapıldı.

AK Partili kurmaylar, komisyon görüşmelerinden önce ikinci kez muhalefetin kapısını çalacak.

Partiler kurullarda değerlendirecek

Muhalefet bu süreçte 3 maddelik teklifi kendi içinde müzakere edecek. CHP'de gözler Merkez Yönetim Kurulunda olacak.

İyi Parti'de ise Genel İdare Kurulu toplantısında "evet" yönünde bir eğilim ön plana çıktı.

Bu tavrın önümüzdeki süreçte de korunması bekleniyor.

Anayasa değişikliği teklifinin ocak ayında komisyonda, şubatta da genel kurulda görüşülmesi planlanıyor.