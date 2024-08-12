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TRT Haber 12.08.2024 10:49

AK Parti 22 yılda demokrasi ve insan hakları alanlarında birçok reform yaptı

Türkiye'de AK Parti döneminde birçok demokrasi hamlesine imza atıldı. Özgürlük ve insan haklarının genişletilmesinde önemli mesafe katedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sayısız reform yapıldı. AK Parti iktidarında demokrasi ve özgürlük alanlarında hayata geçirilen reformların detayları haberimizde...

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İfade özgürlüğü ve insan hakları, siyasette, adalette, eğitimde engelleri kaldıran düzenlemeler, demokrasi yolunda sayısız reform.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik anlarda önemli kararların altına imza attı.

Kamu kurumları ve okullara kıyafet serbestisi geldi

AK Parti, 22 yıllık iktidarında demokrasi ve insan hakları odaklı birçok adım attı. En önemli reformlardan biri eğitim alanında yapıldı.

28 Şubat post-modern darbesinin ürünü olan üniversite sınavlarında katsayı farkı uygulaması kaldırıldı. Bu reformla, tüm öğrencilerin eğitime eşit şartlarda erişebilmesi sağlandı.

İkna odaları, üniversitelerde ve kamu kurumlarında yaşanan mağduriyetler...

Tüm bunlar çözüm bekleyen en önemli sorunlardı. Başörtüsü yasağı AK Parti döneminde kaldırıldı. Okullara ve devlet kurumlarına kılık kıyafet serbestisi geldi. Bu çağ dışı yasak nedeniyle işinden ve eğitiminden olanlara hakları geri verildi.

Etnik kimliklere yönelik ret politikaları sona erdi

Meclis sıralarında ilk kez başörtülü milletvekilleri yer almaya başladı.

Etnik kimliklere dönük politikalarda iyileştirmelere gidildi. Alevi ve Bektaşiler ile Roman vatandaşlara yönelik birçok düzenleme gerçekleştirildi. Gayrimüslimler ve azınlıklara hakları iade edildi.

AYM'ye bireysel başvuru hakkı getirildi, hukukun üstünlüğü benimsendi

Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde eğitimin ve kültürel faaliyetlerin önü açıldı. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'de Kürtçe yayın yapan kanal yayın hayatına başladı.

Yargı alanında hukukun üstünlüğü ilkesi gözetildi. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirildi. 

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28 Şubat AK Parti Anayasa Anayasa Mahkemesi (AYM) Eğitim Recep Tayyip Erdoğan
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