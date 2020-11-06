Bakan Selçuk, depremden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bugün itibarıyla 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını belirtti.



Selçuk, böylelikle İzmir'e aktarılan toplam kaynağın 20 milyon liraya ulaştığını kaydetti.