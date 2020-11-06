Haber Giriş: Kaynak: AA
Aile Bakanlığı'ndan İzmir'e 10 milyon liralık yeni kaynak
[Fotoğraf: AA ]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk, depremden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bugün itibarıyla 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını belirtti.
Selçuk, böylelikle İzmir'e aktarılan toplam kaynağın 20 milyon liraya ulaştığını kaydetti.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 15:15
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