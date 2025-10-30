Açık 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 30.10.2025 22:52

Afganistan ve Pakistan İstanbul'da görüştü: Ateşkese devam kararı alındı

Afganistan ile Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın ara buluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmelerde, ateşkesin devamı konusunda mutabık kalındı.

Afganistan ve Pakistan İstanbul'da görüştü: Ateşkese devam kararı alındı
[Ateşkes görüşmelerine MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. | Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasında 18-19 Ekim'de Doha'da, Türkiye ve Katar'ın ara buluculuğunda uzlaşılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla, 25-30 Ekim'de İstanbul'da dört ülkenin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Pakistan-Afganistan çatışmalarında Türkiye ara bulucu rol oynadı
Pakistan-Afganistan çatışmalarında Türkiye ara bulucu rol oynadı

Tarafların ateşkesin devamı konusunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, ateşkesin uygulanmasına ilişkin ilave esasların 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacak bir üst düzey toplantıda istişare edileceği ve kararlaştırılacağı bilgisi verildi.

İzleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya varıldı

Açıklamada, tarafların barışın sağlanmasını ve ihlal eden tarafa ceza uygulanmasını temin edecek bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Afganistan ve Pakistan'ın sürece sağladığı etkin katkıların ara bulucu Türkiye ve Katar tarafından takdir edildiği belirtilen açıklamada, ara bulucuların kalıcı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

ETİKETLER
Afganistan İstanbul Pakistan
Sıradaki Haber
Burhanettin Duran: Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapıları aralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:40
İngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew'un ünvanlarını geri aldı
23:04
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
22:42
Arda Güler Real Madrid'de ayın futbolcusu seçildi
22:38
ABD'nin Gazze'ye girecek uluslararası güçte Türkiye'nin de yer almasını istediği belirtildi
22:02
BM: İsrail'in kısıtlamalarından dolayı ateşkes kapsamındaki yardımların Gazze'ye erişimi sınırlı
20:47
Rusya: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi Orta Doğu'da gerginliğe yol açacak
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ