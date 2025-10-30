Açık 10.1ºC Ankara
Gündem
AA 30.10.2025 19:52

Burhanettin Duran: Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapıları aralandı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşme, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapılarını aralamıştır" ifadelerini kullandı

Burhanettin Duran: Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapıları aralandı
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye'ye resmi ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşme, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapılarını aralamıştır. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarılması hedefi, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın ne kadar sağlam bir zemine oturduğunu göstermektedir. Savunma sanayii başta olmak üzere geniş bir iş birliği alanı, geleceğe dönük stratejik bir sinerji vaat etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan insanlık dramının tekrarlanmaması ve kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağı yönünde Türkiye'nin net duruşunu bir kez daha vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş birliğimiz, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmezdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş birliğimiz, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmezdir

Bu yaklaşım, hem insani hem de bölgesel istikrar açısından Türkiye'nin ilkesel tutumunu ortaya koymaktadır. Suriye konusunda eş güdüm, 10 Mart mutabakatının uygulanması yönündeki kararlılık, Türkiye'nin barış, istikrar ve dayanışma merkezli diplomasi anlayışını yansıtmaktadır."

ETİKETLER
Burhanettin Duran Recep Tayyip Erdoğan Almanya
Emine Erdoğan'dan 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ne ilişkin paylaşım
