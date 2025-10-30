Açık 10.1ºC Ankara
Gündem
AA 30.10.2025 19:04

Emine Erdoğan'dan 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eşi Charlotte Merz ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaret ettikleri "Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi'nin eşi Charlotte Merz Hanımefendi ile Arkeoloji'nin Altın Çağı Sergisi'ni ziyaret ettik. 65 yıl sonra yeniden Anadolu ile buluşan Marcus Aurelius bronz heykelini ve farklı antik kentlerden ilk kez bir araya getirilen 485 eseri yakından tanıdık. Bu buluşmanın, kültürel mirasın korunması ve insanlığın ortak değerlerinin yaşatılması yönünde farkındalık oluşturmaya vesile olmasını diliyorum."

 

