AFAD'ın Sednaya Hapishanesi'ndeki çalışmaları sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Beşşar Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı.

Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen AFAD ekipleri, bölgeye intikal ederek çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 aracın görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Uzman ekiplerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, sismik akustik dinleme cihazı gibi tüm teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor. İnsani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." denildi.