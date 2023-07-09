AFAD Başkanı Sezer: Bine yakın heyelan ve toprak kayması var

Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile taşkın meydana gelen Bülbül Deresi'nde incelemelerde bulunan Sezer, Ordu başta olmak üzere yağıştan etkilenen tüm illere geçmiş olsun dileğini iletti.

Dün gece yarısından itibaren yoğun yağış ve ardından taşkına rağmen Ordu merkezde herhangi bir can kaybı meydana gelmediğini ifade eden Sezer, "Zararlar var, iş yeri zararları var, araç ve ev su baskınları sonucu oluşan eşya zararları var. Zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. En kısa sürede bunlarla ilgili olarak da vatandaşımızın yarasını saracağız" diye konuştu.

Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın her türlü destek ve yardımın yapılması yönünde talimatı olduğunu ifade ederek, bunu en kısa sürede yerine getireceklerini söyledi.

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde yapılacak"

Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık metrekareye130 kilogram yağış alındı. Büyük bir yağış. Karadeniz Bölgesi'nde, buna bağlı olarak da yine bine yakın heyelan ve toprak kayması var. Burada da ekiplerimiz, özellikle yerleşim yerlerinin etkilenen alanlarında, şu anda 4 ekibimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Burada da yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde ortaya konulacak, gerçekleştirilecek."

Sezer, Samsun'da dün bir vatandaşın kaybolduğunu anımsatarak, "Onun da bu sabaha kadar arama kurtarma çalışmaları devam etti. Bu sabah itibariyle onu da bulduk. Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz" dedi.

"Şu anda 15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız"

Dikkatli olunmasını isteyen Sezer, şunları kaydetti:

"Şu anda 15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız. Meteoroloji ile beraber anlık olarak takip ediyoruz. Bu verilen uyarılar sonucunda başta yetkililer olmak üzere, Valilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız olmak üzere tüm kriz merkezlerimiz aktif durumda. Risk oluşturan alanlarda iş makineleriyle tedbirler alınmış durumda. Aynı zamanda da olası sıkıntılara karşı hava araçlarımızı da arama kurtarma noktasında bekletiyoruz. Dün Şile'de mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık. Sahil Güvenliğimizin helikopteriyle yine aynı şekilde, burada da tedbirli bir şekilde devam ettiriyoruz."

Yunus Sezer, turuncu uyarının yarın da bazı illerde devam edeceğini vurgulayarak, "Herkese SMS gönderiyoruz. Turuncu uyarıya göre, bu turuncu uyarının bulunduğu alandakilere, gelen uyarıları dikkate almaları, özellikle risk oluşturan dere yataklarından ve benzeri alanlardan uzak durmalarını istirham ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz, en kısa zamanda da yaraları saracağız" dedi.

350 iş makinesi ve 1100 belediye personeli ile şu anda aktif bir şekilde çalışmaların devam ettiğini anlatan Sezer, jandarma, polis, DSİ, Karayolları ve gönüllülerin yoğun bir şekilde sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sezer, alınan tedbirlerin bu tür afetlerin daha az etki ile atlatılmasına sebep olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz dere yatağının taşan kısımlarıyla ilgili hem Valimizle hem belediye başkanımızla istişarede bulunduk, risk azaltmak önemli, bu derenin taşan kısımlarında bundan sonra taşkın olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli. Bunlarla ilgili olarak DSİ burada; bunların DSİ Genel Müdürümüze, Sayın Bakanlarımıza arz edeceğiz, gerekli tedbirler de alınacak."

"Yaraları hızlıca sarmaya başladık"

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise il genelinde şiddetli yağışlar olduğunu belirterek, "Özellikle Altınordu ilçesinde metrekareye 92 kilogram, Perşembe'de 130 kilogram, Fatsa'da 120 kilogram yağışlar düştü. Şu an bulunduğumuz Bülbül Deresi yoğun yağışlar nedeniyle taştı ve esnaflarımıza, iş yerlerine, evlere sel baskınları oldu, zarar verdi." diye konuştu.

Yaraları hızlıca sarmaya başladıklarını vurgulayan Sonel, şöyle konuştu:

"Can kaybının yaşanmaması, en büyük tesellimiz. Şu an itibariyle 350 iş yeri, 32 konut ve 35 araç, selden zarar görmüş durumda. Arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarına başlamış durumda. Selin tahribatları kısa sürede gideriliyor. Devletimiz güçlü, AFAD'ımız güçlü, birlik ve beraberlik içerisinde Ordu'muzun bu zararını hep birlikte karşılamaya çalışacağız."

"Altınordu-Perşembe sahil yolu kısa süre sonra trafiğe açılacak"

Sonel, Ordu-Giresun sahil yolunda dün geceden beri tek şerit ile trafik akışı olduğunu söyleyerek, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yolun trafiğe çift yönlü açıldığını, Altınordu-Perşembe sahil yolunun da kısa süre sonra trafiğe açılacağını söyledi.

"Mahsur kalan iki vatandaş kurtarıldı"

AFAD ekiplerinin mahsur kalan iki vatandaşı kurtardığı bilgisini de veren Sonel, "Bunların bir tanesi 66 yaşında Hüseyin Topuz; hafif yaralı kolundan, bir sıkıntısı yok. Bir de 78 yaşında Hacer Şensoy teyzemiz alındı. Onun da hiçbir şeyi yok, güvenli bir yere verildi" dedi.