AA 19.08.2025 22:25

AFAD: Aziz milletimizin yardım ve şefkat eli 5 kıtada 83 ülkeye ulaştırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye adına yürütülen insani yardım çalışmaları kapsamında 2010-2025 yılları arasında 5 kıtada 83 ülkeye, Türk milletinin yardım ve şefkat elinin ulaştırıldığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla paylaşım yaptı. Paylaşımda, Türkiye'nin, tarihi ve medeniyet değerlerinden aldığı sorumluluk bilinciyle insanlık vicdanının sesi olmaya, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların yanında durmaya devam ettiği belirtildi.

Devletin imkanları ve milletin desteği ile afet, savaş, iç çatışma, etnik ayrımcılık, nüfus hareketi, salgın hastalıklar, iklim değişikliği, su ve gıda kıtlığı gibi durumlardan etkilenen insanların yanında olmak amacıyla, insani yardım çalışmalarının ara vermeden sürdürüldüğü aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz adına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız, yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında, 2010-2025 yılları arasında 5 kıtada 83 ülkeye, aziz milletimizin yardım ve şefkat elini ulaştırmıştır. Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü tarafından yıllık hazırlanan Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre Türkiye, yıllardır gayri safi milli gelirine göre en çok insani yardım gerçekleştiren ülkelerin başında yer almaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemiz, Gazze başta olmak üzere insanlığın yaralarını sarmak, acı ve gözyaşını dindirmek için gayret sarf etmeye devam edecektir."

