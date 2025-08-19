Açık 25.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 19.08.2025 21:12

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte, NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Mark Rutte NATO Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye, Gazze'ye 101 bin 271 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı
