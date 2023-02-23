Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da yıkılan 3 sitenin müteahhidi tutuklandı
İstanbul'da yakalanan Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yaşanan deprem felaketi esnasında mevzuata uyulmadığı için yıkılan binaların sorumlusu olduğu ve taksirle öldürme şuçu şüphelisi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik deprem suçları soruşturmaları kapsamında çalışma yürütüldü.
Adıyaman ilinde 100’ den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 sitenin müteahhidi Yasin Akbaş İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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