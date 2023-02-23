Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Hatay'da incelemelerini sürdüren Bakan Akar, TRT Haber'e özel açıklamalar yaptı.

Biz şu ana kadar 100 silah ve mesai arkadaşımızı kaybettik. Ayrıca iki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler.

"TSK seferber oldu"

Biraz önce televizyonlarda yayınlandı. Örneğin Malatya'da Mehmetçiğin enkazlara koştuğu, vatandaşların yanında olduğunu görüyoruz. Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber. 57 tim süratle deprem bölgesine gönderildi.

Arama kurtarma dışında Mehmetçik bölgeye 4 milyon 400 bin kumanya sevk etti. 46 mutfakla 14 fırını kurduk, deprem bölgesinde üretim yapıyor. Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik.

Ayrıca barınma ihtiyaçları da karşılanıyor. 60 bin çadırın kurulumunda Mehmetçik görev aldı. Askeri tesislerin tamamını depremzedelere açtık.

NATO'nun 2 bin 400 çadır sevki vardı. NATO önümüzdeki günlerde Antakya'ya çadır sevk edecek. Ayrıca TSK İnsani Yardım Tugayı bölgede önemli rol oyandı.

Evet şu anda da ihtiyaç olması tah

Suriye'den göç dalgası

Yani buna da şimdi yapılacak şey cevap vermemek. Burada biz bu işin kaynağını öğrenmek için biz bizzat raporlarını aldık. Hudut Birlikleriyle konuştuk, Hudut karakollarıyla konuştuk, vatandaşlarla konuştuk. Depremden etkilenen Suriyeliler ülkelerine dönüyorlar.

Askerler görevde, gece gündüz sınır hattında. Ayrıca İHA'larla kontrol ettik, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Sınır hattından geçilmesi söz konusu değil.

Hava koridoru desteği

Burada bizim söylediğimiz TSK milletinin yanında manasının içerisinde bizim tüm unsurlarımıza haber verildi, ilk andan itibaren. Şu anda bizim tüm deprem bölgesini destekleyen 65 uçağımız 70 helikopterimiz var. İhtiyaç dahilinde incirliküssünü kullanıyoruz.

Şu ana kadar 5 bin 500'e yakın sorti yapıldı. Ve bu çok büyük bir rakam. Hava filomuz çok güçlü. İleriye doğru çadırlar ve ihtiyaç dahilindekiler taşındı. Batı'ya doğru da tahliyeler gerçekleştirildi.

TCG Bayraktar hastaneye çevrildi. Hastane gemimizde iki bebeğimiz doğdu. O da bize umut oldu.

Muhabir: Muhammet Ali Pehlivan