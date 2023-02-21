Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 23:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hastaneye çevrilen TCG Bayraktar'da iki bebek dünyaya geldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde, 14 Şubat'ta hayata gözlerini açan Hatice Deniz bebeğin ardından bir kız bebek daha dünyaya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'na ait TCG Bayraktar gemisi, depremlerin ardından hastaneye dönüştürüldü.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bayraktar gemisinde bir kız bebeğin daha dünyaya geldiği duyuruldu.
Gemide, 14 Şubat'ta Hatice Deniz isimli bebeğin dünyaya geldiği hatırlatıldı. Yeni doğan bebekle birlikte 2 bebeğin de gemide hayata gözlerini açtığı ifade edildi.
Bakanlık paylaşımında, "Her iki kızımıza da sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz" denildi.
Etiketler: Bayraktar Milli Savunma Bakanlığı
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