Milli Savunma Bakanlığı'na ait TCG Bayraktar gemisi, depremlerin ardından hastaneye dönüştürüldü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bayraktar gemisinde bir kız bebeğin daha dünyaya geldiği duyuruldu.

Gemide, 14 Şubat'ta Hatice Deniz isimli bebeğin dünyaya geldiği hatırlatıldı. Yeni doğan bebekle birlikte 2 bebeğin de gemide hayata gözlerini açtığı ifade edildi.

Bakanlık paylaşımında, "Her iki kızımıza da sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz" denildi.