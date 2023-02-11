Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında "Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak" suçlarından arama kararı çıkarılan ve KKTC'ye kaçtığı öğrenilen Alpargün'ün, KKTC’de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olması sağlandı.

Devam eden çalışmalarda Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu belirlendi.