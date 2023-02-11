Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemeleri 15 Şubat'ta yapılacak.
Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Depremden etkilenen illerde; işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağı belitrildi.
Paylaşımda "Geçmiş olsun Türkiye" sözleri yer aldı.
Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır.— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) February 11, 2023
Geçmiş olsun Türkiye.
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Deprem İşsizlik
Son Haberler
- 23:09
- 23:05
- 23:05
- 22:42
- 22:38
Sıradaki Haber
THY, 4099 ton insani yardımı deprem bölgesine taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz