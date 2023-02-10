İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 7.878 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 azalışla 7.169 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,76 gerileyerek 9.173 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 27.437 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0750 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizliklerin küresel pay piyasalarında risk iştahını azalttığını kaydederek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey İngiltere'de enflasyonun düşüşünün hızlanacağını söylemesinin ardından, İngiltere'de FTSE 100 endeksi gün içinde 7.949 puanla tarihi zirvesini görürken, kapanış rekorunu da 7.911 puana taşıdı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Joachim Nagel'ın ise enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşana kadar ECB'nin şahin politikalarını kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini söylediğini anımsatan analistler, bugün veri gündeminde ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 0,4 ile beklentiler paralelinde büyürken, aralıkta sanayi üretimi yüzde 0,3 artarak tahminleri aştı.