THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kargo seferlerimiz ile deprem bölgesine insani yardımları ücretsiz ulaştırmayı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 64 Kargo uçağı ile 4099 ton insani yardım deprem bölgesine götürüldü. Yurt dışından 952 ton insani yardım kargosu Türkiye'ye getirildi." dedi.