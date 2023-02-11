Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, 4099 ton insani yardımı deprem bölgesine taşıdı
Türk Hava Yolları (THY), 64 kargo uçağı ile 4 bin 99 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kargo seferlerimiz ile deprem bölgesine insani yardımları ücretsiz ulaştırmayı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 64 Kargo uçağı ile 4099 ton insani yardım deprem bölgesine götürüldü. Yurt dışından 952 ton insani yardım kargosu Türkiye'ye getirildi." dedi.
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