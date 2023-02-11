Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yıkılan binalarla ilgili 62 kişi hakkında gözaltı kararı
[Fotograf: AA]
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca deprem nedeniyle kentte yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Adana Deprem Son Dakika
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