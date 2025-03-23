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TRT Haber 23.03.2025 15:23

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir. Yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabilir" dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu yolsuzluktan tutuklu olacağı için terörden tutuklamaya gerek görülmedi.

"Adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verildiğini hatırlattı.

Bakan Tunç, yargısal süreçlerin hukuk sisteminde denetime açık şekilde ilerlediğini, ilgili soruşturmaların halen devam ettiğini vurguladı:

"Hakimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar. Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi hukuk devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder. Hukuk devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır."

 

Adaletin yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli ettiğine dikkati çeken Tunç "Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

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