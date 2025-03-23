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Gündem
TRT Haber 23.03.2025 13:46

Emine Erdoğan'dan "Dünya Su Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, suyun küresel olarak tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusu olduğunu, her bir kurumdan ve vatandaştan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği"ni sahiplenmesini beklediğini belirtti.

Emine Erdoğan'dan "Dünya Su Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından dün İstanbul'da düzenlenen "22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi"ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün su, küresel olarak, tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusudur. Bütün kalbimle her bir kurumumuzdan ve vatandaşımızdan 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'ni sahiplenmesini bekliyorum. Zira su, mirasımız değil, emanetimizdir. #BirDamlaDaSenOl" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, zirveye ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.

 

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Emine Erdoğan Tarım ve Orman Bakanlığı Su Sıfır Atık
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