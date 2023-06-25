Adalet Bakanı Tunç'tan AKPM'de onaylanan rapora tepki

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, AKPM'de kabul edilen rapora ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun oylanarak kabul edilmesini şiddetle kınıyor ve reddediyorum. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini hedef alan, ülkemize yakışıksız benzetmelerle saldıran bu zihniyet, demokrasi adına kara bir lekedir" değerlendirmesinde bulunan Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti olduğunu vurguladı.

"İnsan hakları düşmanı teröristlerden yana tavır koyarak bir garabete imza atmışlardır"

Tunç, 15 Temmuz darbe girişimi ile demokrasiyi, hukuk devletini, milli iradeyi hedef alan FETÖ mensuplarına yönelik bağımsız yargının soruşturma ve kovuşturmalarını ve yurt dışından iade taleplerini "Türk hükümetinin yurt dışındaki gazetecilere ve muhaliflere yönelik baskıları" şeklinde sözde rapora konu edip, oylamaya sunmanın büyük bir talihsizlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özgürlük kılıfı altında öne sürülen bu hezeyanların kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. 15 Temmuz'da milletimiz, darbecilere karşı verdiği mücadele ile dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi vermiştir. Darbe girişiminde bulunanlar bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermişler, vermeye de devam etmektedirler. Yurt dışına kaçanlarla ilgili hukuki süreçler ve iade talepleri de devam etmektedir. Söz konusu milletvekilinin gerçeklerle bağdaşmayan sözde raporunu benimseyenler bu tavırları ile demokrasiden ve özgürlükten yana değil, demokrasi ve insan hakları düşmanı teröristlerden yana tavır koyarak bir garabete imza atmışlardır."

Sözde rapora karşı görüşlerini ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'a da teşekkür eden Tunç, açıklamasında, "Görüşlerini ifade etmesinden rahatsız olan İngiliz milletvekilini kınıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin tüm kurum ve kurallarıyla, milletçe topyekun terörle sonuna kadar mücadele etmeye, demokrasiye, milletimizin hak ve hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.