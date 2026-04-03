Gündem
AA 03.04.2026 19:13

Adalet Bakanı Gürlek, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Adalet Bakanı Gürlek, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kentteki temasları kapsamında beraberinde, Adalet Bakan Yardımcıları Sedat Ayyıldız ve Abdullah Aydoğdu ile Diyarbakır Adliyesi'ni ziyaret etti, Başsavcı Erdal Kuruçay ile görüştü.

Daha sonra, geçmişte uzun yıllar adı işkencelerle anılan, "müze ve kültür alanı" olarak kullanılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Diyarbakır Cezaevi'ne geçen Gürlek, yürütülen restorasyon çalışmasıyla ilgili incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Gürlek, burada partililerle bir araya geldi.

Gürlek, ardından MHP İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Miktat Arslan ile görüştü.

Ziyaretlerde, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve MHP İl Başkanı Arslan da yer aldı.

Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
