Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm tam bağımsız Türkiye'nin teminatıdır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi işbirliğinde, Ümraniye Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 591 konut ve 28 ticari birimin kura çekim törenine katıldı.

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Kurum, çok anlamlı ve duygusal bir gün olduğunu, Ümraniye'de sadece bir anahtar teslim töreni yapmadıklarını, Ümraniye'nin evlatlarına, Hekimbaşı'nın annelerine verdikleri vefa ve kardeşlik sözünü yerine getirdiklerini söyledi.

Hekimbaşı'nın hafızalarındaki yerinin hep başka olduğunu dile getiren Kurum, "93 yılının o karanlık gününü, çöp patlamasında yitirdiğimiz 39 canı, feryatları asla unutmadık. Rabbim hepsine rahmet eylesin. 'Çok eski zamanlar, geçti gitti, neden anlatıyorsun.' diyebilirsiniz. Anlatıyorum, çünkü o gün yaşanan sadece bir kaza değildi, milletin kaderini terk eden köhne bir siyasi zihniyetin neticesiydi. Ben de yolda gelirken 'Şunu mutlaka söyleyeceğim.' dedim. Bugün Hekimbaşı'nda sadece yeni yuva inşa etmiyoruz, yaptığımız her yeni eserle 93'teki o çaresizliğin yerine, güveni, huzuru geri getiriyoruz. Bugün sadece Ümraniye'de değil, yaptığımız her yeni yuvada, hemen karşımıza dikilen o duvarları da teker teker yıkıyoruz. 86 milyon kardeşimizin kalbinden yıllarca milleti terk eden o siyasetin izlerini siliyor, bu büyük devletin şefkat elini uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum, siyaset anlayışlarının, milletin talebini gördükçe kaçacak delik aramak değil, her talebi dikkatlice ve özenle dinlemek, her zorluğun üzerine yürümek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Siyaset dediğin, hüznün altından umudu çıkarabiliyorsa siyasettir. Devlet dediğin güvensiz sokakların arasından bu huzurlu yuvaları çıkarabiliyorsa devlettir. Sizlere anahtarlarını sunacağımız bu 591 yuvamız, sosyal donatılarıyla yeşil alanlarıyla bu anlayışımızın en önemli ispatıdır. Bence, bugün sadece 591 yeni eve ulaşmayacaksınız, çünkü bu yuvaların verdiği mesaj çok daha derindir. Mühendislerimiz bu konutlara, teknik dilde 'deprem dirençli yapı' diyorlar. Fakat bizim gönlümüzdeki karşılığı bambaşka. Çünkü biz size bugün bu dirençli yapılarla beraber, konutları, iş yerlerini teslim etmiyoruz, bir yandan da huzurlu yuvalarımızı, ailelerinizle dostlarınızla sevdiklerinizle birlikte yaşayacağınız bu mekanları da teslim ediyoruz. Çünkü siz, her güvensiz yapıda oturan İstanbullu gibi, 'Acaba evimiz başımıza yıkılır mı?' endişesiyle yıllarca yaşadınız. Yıllarca o sıkıntıları, problemleri çektiniz. Çocuklarınıza bakarken o derin korkuyu hissettiniz. Şimdi ben bu salondaki annelerimizin gözlerine bakıyorum ve 'Artık korkmayın, çünkü artık korku bitti, huzur, mutluluk başladı.' diyorum."

Proje kapsamında 591 konut yaptıklarını ve ilk etapta 274 konutun kurasının çekildiğini kaydeden Kurum, kalan konutların ise ilk etapta Hekimbaşılı ailelere teklif edileceğini, hiçbirinin satılmayacağını söyledi.

"24 yıldır bu milleti asla aldatmadık"

Bakan Kurum, konutları ve iş yerlerini yaparken, komşuluğun sürdürüldüğü, çocukların huzur içerisinde koşturduğu bir yaşam alanı inşa ettiklerini, yalnızca modern binalar değil, huzurlu bir hayatı da teslim ettiklerini ifade ederek, "Dedim ya hani 'Size huzur dolu bir hayatı teslim ettik'. Evet, bugün Elmalıkent'te Şerifali'de bu böyle oldu, Ümraniye Yeraltı Otoparkı'nı yaparken de Hekimbaşı Millet Bahçesi'ni tasarlarken de böyle oldu. Hele hele asrın felaketinde, 11 ilimizde sönen her ocağı devletimizin şefkat eliyle milletimizle birlikte ayağa kaldırdık. 500 bini aşkın yuvayı 2 yıl gibi kısa bir zamanda milletimize sunmanın mutluluğuna eriştik. Rabbim bize bu işi nasip etti." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinden Anadolu'nun en ücra yerine kadar, yaptıkları her işin sonunda kendilerinden razı olmuş, umut dolu gözlere baktıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Birilerine bu dualar ve bu işlerdeki acelemiz bir şey ifade etmiyor olabilir. Etmiyor, çünkü onlar görmüyor. Ama biz çok iyi görüyoruz. Biz biliyoruz ki dünya ve yakın coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken, bizim bir saniye bile durma, oyalanma lüksümüz yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, tüm dünya için bir güven limanı olarak yükselirken, biz de bu limanın kalbi olan İstanbul'umuzu, bu limanın bedeni olan 81 ilimizi acilen tahkim etmek durumundayız. Şunu aklınızdan çıkarmayın ki ülkemizin en büyük hava savunma sistemi o muhteşem yerli ve milli füzelerimizse, en büyük kara savunma sistemi de vatandaşın güvenli yuvasıdır. Hangi görevde olursak olalım hep ne dedik, 'İstanbul sarsılırsa Türkiye sarsılır, İstanbul güçlenirse Türkiye güçlenir.' Bu nedenle kentsel dönüşüm tam bağımsız Türkiye'nin teminatıdır. Bu yüzden kimseye aldırmadan İstanbul'u deprem karşısında bir kale gibi sağlam yapacağız."

Kurum, bu kapsamda birçok proje hayata geçirdiklerini, Yarısı Bizden Kampanyası'nı başlattıklarını hatırlatarak, "İstanbul'da, bugüne kadar 316 bin yuvamızı sürece dahil ettik. 2023 yılında bu projeyi başlattığımızda 'seçim vaadi' dediler. Biz 24 yıldır bu milleti asla aldatmadık. İşte o konutlar 83 bin tane, şu an tamamlanıyor. 233 bin konutun da dönüşümüne hızla devam ediyoruz." dedi.