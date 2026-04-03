Bakan Uraloğlu: Yaklaşık 11,5 milyon vatandaş, yüksek hızlı tren konforuyla seyahat ayrıcalığına kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinanpaşa ilçesinde Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı İnceleme Programı kapsamında şantiyede, yetkililerden brifing aldı.

Daha sonra burada açıklamada bulunan Uraloğlu, ulaşımın, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun çok önemli anahtarlarından birisi olduğunu dile getirdi.

Demir yollarının bu ekosistemin en güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından birini oluşturduğunu anlatan Uraloğlu, bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak sil baştan ele aldıklarını dile getirdi.

Sadece yeni hatlar inşa etmediklerini, devraldıkları bütün demir yolları ağını da baştan aşağı yenilediklerine işaret eden Uraloğlu, hatların yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını da elektrikli hale getirerek, dünya standartlarında güvenli, hızlı ve verimli demir yolu ağına dönüştürdüklerini vurguladı.

Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman-Ulukışla ve Ankara-Afyonkarahisar, İzmir Hızlı Tren Hatları gibi birçok demir yolu hattında çalışmalara devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu:

"2017 yılında hizmete açtığımız Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı destekleyecek yeni hatları hayata geçiriyoruz. Orta koridor üzerinden ülkemizde ikinci bir kapı açacak Zengezur Koridoru'nu destekleyen 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu projemizde de çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımız Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle birlikte toplam 505 kilometre uzunluğunda, sadece bir demir yolu değil aynı zamanda Anadolu'nun geleceğini aydınlatan devasa bir kalkınma projesinden bahsediyoruz. Ankara, Eryaman, Polatlı, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Salihli, Turgutlu, Manisa, Menemen ve İzmir'de istasyonlarımız olacak. Elbette bu güzergahta olması gereken bazı istasyonlar konusunda da değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Onları da inşallah proje kapsamına alacağız. Yine proje kapsamında 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 78 köprü, 769 menfez ve 142 üstgeçit ile 254 alt geçidi bir taraftan inşa ediyoruz."

Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla 824 kilometre olan mevcut demir yolu bağlantısının 624 kilometreye ineceğini kaydetti.

Ankara-İzmir arası demir yolu ile 14 saat, kara yoluyla yaklaşık 7 saat olan seyahat süresinin YHT hattıyla ortalama 3 saat 30 dakikaya ineceğine değinen Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Polatlı'dan İzmir'e kadar 505 kilometreyi özellikle yapım çalışmalarımızın devam ettiği kesimdir. Hattımız tamamen hizmete girdiğinde, Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerinde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon vatandaş, yüksek hızlı tren konforuyla seyahat ayrıcalığına kavuşacak. 3,5 saatlik bir seyahat süresine indireceğiz." diye konuştu.

"Viyadük, tünel çalışmalarında genel anlamda önemli bir mesafe kat ettik"

Uraloğlu, Ankara-Afyonkarahisar arasının 1 saat 40 dakika, Ankara-Uşak arasının 2 saat 10 dakika, Ankara-Manisa arasının ise 2 saat 50 dakikaya düşeceğini ifade etti.

Hattın tamamlanmasıyla yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcunun taşınacağını, 90 milyon ton da yük taşıma imkanına sahip olacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu büyük proje, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa'nın bereketli tarım topraklarıyla sanayi dinamizmini katlayarak uluslararası ölçekte yeni bir soluk getirecek, İzmir'in güçlü limanlarını ve turizm potansiyelini ise Türkiye'nin kalkınma lokomotifine dönüştürecektir. Hızlı tren hattımızda Polatlı-Afyonkarahisar arasındaki toprak işleri, viyadük, tünel çalışmalarında genel anlamda önemli bir mesafe kat ettik. Kazı işlerinde yüzde 98, toprak işlerinde yüzde 95'ler seviyesinde, köprü, viyadük ve alt geçitlerde ortalama baktığımızda genel olarak yüzde 90 seviyesinin üzerine geldiğimizi söyleyebilirim. Toplam uzunlukları 1186 metre olan Bayat-1 ve Bayat-2 tünellerindeki kazı ve beton kaplama çalışmalarını tamamladık."

"Ülkemizin bir prestij projesini daha hayata geçirmiş olacağız"

Uraloğlu, 5 bin 160 metrelik Köroğlu Tüneli'nde de kazı çalışmalarını bitirdiklerini belirterek kaplama betonu çalışmalarını da bu ay bitirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Demir yolu ağını güçlendirmeye ve ülkeyi küresel lojistikte hak ettiği konuma taşımaya devam ettiklerini anlatan Uraloğlu, "(Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı) Bu hat, İzmir'in limanlarını, Ege'nin organize sanayi bölgelerini ve tarım merkezlerini ulusal demir yolu ağımıza daha güçlü bir şekilde bağlayacak. Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü perçinleyecek. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha hayata geçirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, programı kapsamında, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti.