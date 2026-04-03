Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.04.2026 18:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları onaylamadığını, İran'ın bölge ülkelerine mukabelesini de tasvip etmediğini, savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin bölge genelindeki saldırgan politikalarının önünün alınması gerektiğini, İsrail'in Kudüs'ün statüsünün aşındırılmasına yönelik adımlarına müsaade edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son durumu yakından takip ettiğini, Suriye'de istikrarı güçlendirecek her adımın Türkiye ve Rusya'nın ortak menfaatine olduğunu, buradaki kazanımların riske atılmamasının önemini vurguladı.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi için Türkiye'nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu, Türkiye'nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, Karadeniz'deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiğini, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER
Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm tam bağımsız Türkiye'nin teminatıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:34
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ