Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları onaylamadığını, İran'ın bölge ülkelerine mukabelesini de tasvip etmediğini, savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin bölge genelindeki saldırgan politikalarının önünün alınması gerektiğini, İsrail'in Kudüs'ün statüsünün aşındırılmasına yönelik adımlarına müsaade edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son durumu yakından takip ettiğini, Suriye'de istikrarı güçlendirecek her adımın Türkiye ve Rusya'nın ortak menfaatine olduğunu, buradaki kazanımların riske atılmamasının önemini vurguladı.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi için Türkiye'nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu, Türkiye'nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, Karadeniz'deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiğini, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini kaydetti.