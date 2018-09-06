  • 06 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.584
    EURO 7.678
  • BIST 93845.03
    ALTIN 254.977
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adalet Bakanı Gül'den Brunson davası açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Brunson davası açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, rahip Brunson soruşturmasıyla ilgili "Dava savcısı değişmedi, iddianame savcısı değişti. Rutin bir işlem." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adalet Bakanı Gülden Brunson davası açıklaması

Adalet Bakanı Gül, yargı muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Sorularını yanıtlayan Gül, Brunson davasının savcısının değil, iddianame savcısının değiştiğini söyledi.

Bunun rutin bir işlem olduğunu ifade etti.

Gül, hedef süre uygulaması ile ilgili ayrıntıları da paylaştı. Soruşturma aşaması için hedef sürenin kasten öldürme ve cinsel istismar için 120, yağmalama için 90 gün olduğunu söyledi. Kasten öldürme davaları için hedeflenen sürenin 390 gün olduğunu belirtti.

Gül, boşanmış çiftlerin çocuklarını icra yolu ile alınmasının son bulacağını söyledi. "Çocuklar icra yoluyla değil Aile Mahkemesi yoluyla teslim edilecek." dedi.

Kaynak: TRT Haber 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER