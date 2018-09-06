Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü zirve için İran'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak için 7 Eylül'deTahran'a hareket edecek.

Siyasi geçişin yol haritası belirlenecek

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Zirvede Suriye meselesinin tüm detaylarıyla masaya yatırılması beklenirken, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki gelişmelerle Suriye'de siyasi geçiş için atılması gereken adımların ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan, Putin ve Erdoğan aynı gün zirve toplantısı sırasında ikili görüşme yapacak.

Zirve sonrası Erdoğan, Ruhani ve Putin'in ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Salı günü İdlib'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye ve Rusya arasında görüşme yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurgulamış, Erdoğan ve Putin'e, "İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran öncesinde dahi büyük fark yaratabilir" diye seslenmişti.

İlk zirve Soçi'de yapılmıştı

Suriye meselesi için yapılan zirvelerin ilki Putin'in ev sahipliğinde Soçi'de, ikincisi Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı ve 22 Kasım 2017'de Soçi'de yapılan üçlü zirvenin ardından "Türkiye, İran ve Rusya Devlet Başkanlarının Ortak Açıklaması" yayımlanmıştı.

Söz konusu ortak açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Devlet başkanları, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini teyit etmiş, bahsi geçen gerginliği azaltma, bölgelerin tesis edilmesi ve Suriye ihtilafının çözümüne yönelik hiçbir siyasi girişimin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne hiçbir suretle halel getiremeyeceğini vurgulamışlardır."

İkinci zirve Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"nin ikincisi Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 4 Nisan 2018'de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmıştı.

Çalışma yemeğiyle beraber 1 saat 40 dakika saat süren zirve sonunda üç lider ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Erdoğan toplantıda, "Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Birilerinin Suriye dışında kendilerine göre yapmış olduğu parselasyonlar bizim için geçerli değildir. Biz bu toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz. Bu bölge, bunların geçmişte çok bedelini ödedi" değerlendirmesini yapmıştı.

Öte yandan zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani 1 saat süren baş başa görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA