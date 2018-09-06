F-35'lerde Türk imzası

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye’yi proje dıında bırakmaya çalıştığı F-35'in gövdesinden motoruna kadar tam 19 noktasında pek çok parça Türk Savunma Sanayi firmaları tarafından üretiliyor. Açıklama, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye’nin F 35 projesine olan katkılarını ve Türk savunma sanayi firmalarının proje için yaptıkları üretimleri açıkladı.

7 Türk şirketinin imzasını taşıyor

Türkiye, 2002 yılında başlayan F-35 projesinin 9 ortağından biri. Projede, 7 Türk şirketi yer alıyor.

Aralarında TAI, ASELSAN, Havelsan gibi dev Türk firmalarının yer aldığı 7 Türk şirketi, uçağın gövdesinden motoruna kadar 19 ayrı noktasına parça üretimi yapıyor.

Parçalar TAI, sistemler ASELSAN, mühendislik desteği Havelsan'dan

Uçağın orta gövdesinde birçok parça TAI tarafından üretiliyor. ASELSAN ise F-35’lerin komünikasyon, navigasyon ve tespit sistemine ait kontrol modülünü hazırlıyor. Havelsan ise F-35’ler için mühendislik desteği sağlıyor.

Bunun yanında, gövde ve kanat parça üretimi, motor bölümündeki bazı parçaların üretimi, iniş takımları, fren sistemi ve yakıt pompası gibi parçalar, uçakların kokpit camlarının kart üretimi Türk firmaları tarafından yapılıyor.

Üretim ve teslimatta Türk firmalarının rolü büyük

Türkiye'nin projedeki yeri, alacağı toplam 100 adet F-35 uçağının çok daha ilerisinde bulunuyor.

Uçağın kritik parçalarının üretimini yapan Türk firmaları, F-35’lerin üretim ve teslimatının zamanında yapılması için büyük rol üstleniyor.

Kaynak: TRT Haber