Kamuda araç tasarrufu

Kamuda kapsamlı bir çalışma başlatıldı, “Enflasyonla topyekun mücadele”, tasarruf ile başlayacak. Bu karar çerçevesinde, kamu araçlarında tasarruf için düğmeye basıldı.

Tüm kamu kurumları, bakanlıklar, bağlı kuruluşlar, KİT'ler ve belediyelerdeki araç sayısı azaltılacak. Hamle, tasarruf tedbirleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Bakan Berat Albayrak imzası ile, tüm kamu kurumları ve belediyelerden, sahip oldukları ve kiraladıkları araç envanterleri istendi.

Çıkarılan envanter listesinin 14 Eylül'e kadar Bakanlığa gönderilmesi gerekiyor.

Böylece ilk defa kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net fotoğraf ortaya konulmuş olacak.

Yine bu kapsamda kamuya alınan araçların Türkiye'de üretilmesine dikkat edilecek. Araçların modelleri de düşürülecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bütçede başlattığı tasarruf hamlesi ile, özellikle belli alanlardaki harcama alışkanlıklarında kurallar getirileceği de belirtildi.

Kaynak: TRT Haber