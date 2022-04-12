Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanı Bozdağ'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin" ifadelerine yer verdi.
Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 12, 2022
Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup,çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim.
Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin.
Etiketler: Bekir Bozdağ Koronavirüs Adalet Bakanlığı Twitter
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