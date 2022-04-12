Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği soruların muhatabı Göç İdaresi değil
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği soruların muhatabının Göç İdaresi Başkanlığı olmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti. Aday adaylığını tarif ederken 'devleti iyi tanıması gerekiyor' diyorsunuz ya. Anlaşılan iki belediye başkanın dengeni bozmuş" sözlerini kullandı.
"Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz"
Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi ile ilgili sorduğu 3 sorunun da muhatabının Göç İdaresi Başkanlığı olmadığını vurgulayan Soylu, "Vatandaşlık sorusunun muhatabı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da 'yamakların' bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: CHP İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu
Son Haberler
- 14:23
- 14:14
- 14:18
- 14:02
- 14:01
Sıradaki Haber
Zonguldak açıklarındaki deprem İstanbul depremini tetikler mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz