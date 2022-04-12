Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) devir teslim töreni yapıldı.

Genel Sekreter Düsen Kasinov, görevini Sultan Raev'e devretti.

Ankara'daki törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "TÜRKSOY, Türk dünyasının büyük düşünürü İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik ideali için çok önemli hizmetlere imza atan bir kurumumuz. Dışişleri bakanlığı olarak özellikle TÜRKSOY'un içeride ve dışarıda elimizden gelen katkıyı vermeye çalıştık" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Gelecek kuşaklara Türk kültürünü aktarmak"

Aynı zamanda TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Koordinatörü olan Mehmet Nuri Ersoy da kurumun önemine dikkati çekerek, "Mühim olan gelecek kuşaklara Türk kültürünü aktarmak" dedi.

Bakan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teşkilat vasıtasıyla oluşturduğumuz sinerji, birliktelik ve dayanışmamız çok çok kıymetli. İnşallah ileride bu kültürel faaliyetlerimiz çok daha büyük sinerjiye çok daha büyük güçlere doğru bize ilham verecek."

[Fotoğraf: AA]

Devir teslim töreninde Kazakistan geleneksel kıyafeti "çapan" eski ve yeni genel sekretere hediye edildi.

Törende Türk dünyası ülkelerinin büyükelçileri de hazır bulundu.

[Fotoğraf: AA]

TÜRKSOY, Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor

Türk dünyasının UNESCO'su olan TÜRKSOY, 1993'te, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kuruldu.

TÜRKSOY, kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışıyor.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Raev'in biyografisi

Kırgızistan hükümeti, TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Sultan Raev'in biyografisini paylaştı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulundan paylaşılan biyografiye göre, Bursa'da, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda oy birliğiyle TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Raev, Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Kara-Suu ilçesinin Jooş köyünde 13 Temmuz 1958'de dünyaya geldi.

Kırgızistan Devlet Üniversitesi (KDÜ) Gazetecilik Bölümünden 1984'te mezun olan Raev, 1977-1979 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdi.

"Kırgızistan Kültürü" adlı gazetede 1979'da iş hayatına atılan Raev, 2002'ye kadar çeşitli devlet gazetelerinde muhabirlik ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Raev, 2002-2020 yılları arasında dönemin hükümetlerinde, eğitimin yanı sıra kültür bakanlıklarında çalışmalarda bulunarak çeşitli komisyonların başkanı, bakan yardımcısı ve bakan oldu.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilmeden önce Raev, 2020'den bu yana Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

[Fotoğraf: AA]

Raev, ülkesinde kültür ve devlet adamı olarak tanınıyor

Kırgızistan'da çok sayıda hikaye, roman, drama ve şiir yazarlığıyla tanınan, 14 devlet, vakıf ve uluslararası ödülün sahibi olan Raev, 2011'de "halk yazarı" unvanına layık görüldü.

Raev, Toz Yolu (1988), Güneşte Bir Çocuk (1991), Kraliçe'nin Gözyaşları (2008), Haftanın Beşinci Günü (2011), Taç (2012), Pusu (2019) adlı hikayeleri, Cenaze (2013), Kara (2015), Haftanın Beşinci Günü (2017), Sel (2018), Tımarhane (2018) romanlarını yazdı; Ah, kızlar (1990), Güneşte Bir Çocuk (1990), Bir Duvar (1992), Kadın (1993), Kaşar (1998), Ben Hazırım (1999), İshak Razzakov (2000), Kraliçelerin ağlaması (2001), Mekke'ye giden uzun bir yol (2011), Suflör (2015), Yırtıcı kuş (2016) adlı tiyatro eserlerini kaleme aldı.

Kurmancan-Datka, Son gün, Ağabey ve Kadın adlı sinema filmlerinin senaryolarını yazan Raev, 2016'da Antistandart adlı bir şiir kitabı çıkardı.

Raev, Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından 2021'de Birlik Madalyası ile ödüllendirildi.