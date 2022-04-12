Her bir olayı derinlemesine analiz ediyor, karanlık suçları aydınlatıyorlar.

Onlar Jandarma Suç Araştırma Timi yani JASAT üyeleri...

Binbaşı Ali Rıza Şimşek "JASAT üyeleri nasıl seçiliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Daha önce asayiş birimlerinde görev yapmış, konusunda uzman faili meçhul olayları aydınlatma ve aranan şahısların yakalanması konusunda tecrübeli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş rütbelerindeki personelden ihtisas ve sözlü mülakat sınavlarında başarılı olanlar arasından seçilmektedir."

JASAT üyeleri, suçun aydınlatılmasında çok titiz çalışıyor

İhbar alan ekipler her olayı değerlendiriyor, anında olay yerine hareket ediyor.

JASAT, jandarmanın dedektifi olarak anılıyor. Cinayet ihbarı alan ekipler anında olay yerine sevk ederek suçun aydınlatılması için titiz bir çalışma başlatıyor.

Olay yeri inceleme ekibinden bilgi alan JASAT görevlileri çevrede ayrıntılı bir inceleme yapıyor.

"JASAT, suçların aydınlatılmasında önemli görev üstleniyor"

Binbaşı Ali Rıza Şimşek, JASAT üyelerinin suçluların aydınlatılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları aktarıyor:

"JASAT'ların öncelikli görevi; kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp gibi nitelikli asayiş olayları ile geçmişte meydana gelmiş ve o dönem şartlarında çözülememiş faili meçhul dosyaları tek tek ele alıp en ufak ipuçlarını bile değerlendirerek suç ve suçlu bağlantılarını ortaya koymak, olayları aydınlatarak şüphelileri adalete teslim etmektir."

Suçluların korkulu rüyası "JASAT"

İz takip köpekleri ile suçluların peşine düşülüyor. Çevredeki tüm güvenlik kameraları mercek altına alınıyor, suç unsurları tek tek taranıyor.

Özel timin çalışmasıyla olaylar aydınlatılarak failler adlî makamlara sevk ediliyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Bülent Serin

Kurgu: Enes Peri