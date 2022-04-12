Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve yarın yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Perşembe, cuma ve cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, pazar günü yurdun batı ve iç kesimleri yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yeni haftada yağmur ve yer yer kar yağışı ile birlikte mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren yükselerek mevsim normalleri civarına çıkacak.

Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Muş, Bitlis, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

