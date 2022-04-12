Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kutlama mesajı yer aldı.

Özer, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatları'nda Ankara Fen Lisesi öğrencisi İrem Gülce Yazgan'ın altın madalya, İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Melek Güngör ve İstanbul Erkek Lisesi'nden Sena Başaran'ın gümüş madalya, İzmir Özel 29 Mayıs Bornova Fen Lisesi'nden Cemre Çetin'in ise bronz madalya kazandığını duyurdu.

Türkiye'nin toplam puan sıralamasında 31 Avrupa ülkesi arasında 2'nci sırada yer aldığını belirten Özer, "Bu çalışkan gençlerimizi, ülkemiz ve eğitim camiamıza yaşattıkları gurur için tebrik ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de birçok başarıya imza atmak için eğitim yatırımlarımızı var gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.