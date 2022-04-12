Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinin askeri jetle takip edildiği iddia edildi
Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen ana soruşturma sürüyor.
Yazıcıoğlu ailesinin avukatları, kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiğini, jet pilotunun da FETÖ/PDY'den yargılandığını öne sürdü.
Dosyaya 18 maddelik yeni bir dilekçe sunuldu.
Olay günü helikopteri takip ettiği iddia edilen jetin pilotu FETÖ'den yargılanıyor
Dilekçede, olay günü bölgede askeri uçakların kural dışı olarak uçuş gerçekleştirildiği belirtildi. Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin, askeri jetle takip edildiği ve jetin pilotunun FETÖ/PDY örgütüne mensup olma gerekçesiyle yargılandığı vurgulandı.
Pilotun, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz'le 152 kez telefon görüşmesinin olduğu iddia edildi.
Söz konusu iddialar çerçevesinde, bilirkişi kurulunun detaylı teknik verilerle doyurucu bir rapor hazırlanması gerektiği bildirildi.
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