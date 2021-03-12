Bakan Gül'ün mektubunda öne çıkan ifadeler şöyle:

"Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir."

"Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz."

"Sasunyan ve onu yönlendiren ideoloji, toplum karşısında varlığını sürdürmekte ve yakın bir tehdit olmaya devam etmektedir."

Ayrıntılar geliyor...