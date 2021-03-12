Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'ye Sasunyan mektubu: Karar ciddi anlamda hatalı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi.
Bakan Gül'ün mektubunda öne çıkan ifadeler şöyle:
"Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir."
"Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz."
"Sasunyan ve onu yönlendiren ideoloji, toplum karşısında varlığını sürdürmekte ve yakın bir tehdit olmaya devam etmektedir."
Ayrıntılar geliyor...
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