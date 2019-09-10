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ABD'li heyet Genelkurmay'daki temaslarını tamamladı10 Eylül 2019 Salı 15:21 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 15:33
ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Genelkurmay'daki temasları tamamlandı. Görüşmelere yarın, Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarını tamamladığı ifade edildi.
Görüşmelere yarın, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edileceği kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
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